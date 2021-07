Voici ce qu'aurait coûté Benito Raman au RSC Anderlecht

C'était la grosse surprise de ce jeudi : Benito Raman débarque à Anderlecht. L'attaquant de Schalke 04 a signé pour trois ans, et aurait coûté une coquette somme au RSCA.

D'après diverses sources, Peter Verbeke se félicitait du deal obtenu pour le transfert de Benito Raman (26 ans) : on parlerait d'une somme inférieure à 3 millions. Mais d'après les informations de Sky Sport Deutschland, Schalke 04 aurait touché "largement plus" que 3 millions d'euros au total (un montant qui ira en partie au Fortuna Düsseldorf), et le club de Gelsenkirchen s'en félicite car Raman avait coûté 7,4 millions d'euros à l'époque de son arrivée.

Selon le site référence Transfermarkt, l'ancien du Standard valait 3 millions d'euros ; si Anderlecht a bel et bien payé "largement plus", on peut supposer que Peter Verbeke a obtenu d'autres contreparties afin de rendre le deal intéressant, comme un salaire réduit pour le joueur ou une absence totale de pourcentage à la revente. Rappelons cependant qu'il y a deux ans, au moment de sa signature à Schalke, la valeur de Raman était cette fois estimée à ... 12 millions d'euros. À Vincent Kompany de tirer le maximum du joueur.