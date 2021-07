"Mauve à vie": l'au revoir d'Anderlecht à Albert Sambi Lokonga

Après plusieurs semaines d'attente, Albert Sambi Lokonga a donc rejoint Arsenal où il a signé un contrat longue durée. Il quitte donc le Sporting d'Anderlecht, club dans lequel il a grandi et avec lequel il a disputé 78 rencontres officielles, inscrit 3 buts et distillé 7 assists. Les Mauves lui ont rendu hommage dans une vidéo... dont il est le narrateur.

All the best, Albert. Mauve à vie. 🟣⚪ #MadeInNeerpede https://t.co/6rjtMZXyvA pic.twitter.com/wj8qSK4PFw