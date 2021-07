Alexandre Boucaut et la relève des arbitres: "Ce stage montre que les jeunes sont intéressés par l'arbitrage"

Alexandre Boucaut, arbitre bien connu de notre championnat, est aussi présent auprès des jeunes (voir très jeunes) futurs arbitres. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir la formation et l'initiation des futurs hommes en noir en Belgique.

Durant l'été, plusieurs stages de football sont organisés aux quetre coins de la Belgique. Du côté du RFC Tilleur, c'est un stade d'initiation à l'arbitrage qui a été organisé par Mehdi Sayoud, qui officie en Nationale 1. Mais ce mardi, les 15 jeunes ont eu le plaisir de profiter de l'expérience d'Alexandre Boucaut, arbitre belge international.

Nous sommes allés à sa rencontre afin de parler avec lui de son implication dans la formation des jeunes arbitres, du stage en lui-même mais aussi du futur des hommes en noir. Voici la première partie de ce long entretien avec une figure de notre arbitrage.

"C'est tout naturel pour moi d'être ici", souligne celui qui est chargé par l'ACFF du recrutement des nouveau arbitres. "Je suis là pour soutenir le collègue arbitre qui a décidé d'organiser ce stage depuis deux ans. C'est unique! C'est motivant car il remporte un franc succès puisque les 15 places libres ont été prises d'assaut. Cette belle initiative doit être soutenue pour rendre le stage attrayant".

Si certains deviennent arbitres, nous aurons tout gagné

Boucaut insiste sur l'échange qu'il a pu avoir avec les jeunes intéressés par l'arbitrage: "Tout naturel de venir pour échanger avec ces jeunes et passer une bonne partie de la journée avec eux. Je leur ai parlé le quotidien d'un arbitre chez les pros, je me suis entraîné avec eux et j'ai même partagé ma séance perso avec eux, en l'adaptant. Ensuite, je leur expliquerai comment on fait pour devenir arbitre, même si certains qui sont présents ici sont actifs dans les Referee Academy (Des centres dans des clubs pros qui encadrent et forment des jeunes arbitres). Mehdi, de son côté, en a profité pour faire des exercices plus techniques".

Celui qui sera l'arbitre de Beerschot - Cercle ce week-end est clairement enthousiaste: "C'est positif déjà que le stage soit complet, car on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui font d'autres stages ou qui préfèrent ne rien faire. Ceux qui se sont inscrits sont intéressés par l'arbitrage. C'est mon job de leur montrer un aperçu du travail physique, théorique et technique nécéssaire au boulot d'arbitre. Si dedans certains deviennent arbitres, nous aurons tout gagné"

La suite de notre interview exclusive avec Alexandre Boucaut vous sera proposée ce mercredi matin.