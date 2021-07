Les inondations ont retardé l'officialisation du transfert de Sambi Lokonga

Originaire de Verviers, Albert Sambi Lokonga a été très affecté par les inondations qui ont frappé sa région natale.

La région liégeoise, et de manière plus générale l'est de la Belgique, ont été gravement touchés par les intempéries et inondations des derniers jours, pour un bilan officiel et temporaire de 31 décès. Ce mardi, la Belgique observait un jour de deuil national et en ce 21 juillet, jour de fête nationale, les pensées vont encore aux victimes de cette catastrophe naturelle.

De manière plus inattendue, ces inondations ont également eu un impact sur l'officialisation du transfert d'Albert Sambi Lokonga à Arsenal, comme nous l'apprend La Dernière Heure : originaire de Verviers, où sa famille, qui a heureusement été plutôt épargnée, réside toujours, le jeune milieu de terrain d'Anderlecht ne voulait pas faire la Une des journaux alors que de nombreuses familles étaient plongées dans la détresse, voire le deuil. Sambi a donc repoussé l'annonce de son transfert, qui était un secret de polichinelle depuis longtemps. C'est tout à son honneur.