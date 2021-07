Pochettino fait le point sur Ramos et le retour de ses internationaux

Avant la rencontre amicale entre le PSG et Augsburg, l'entraîneur argentin du PSG a fait le point sur les patates choses de l'actualité du club francilien.

Jugé trop court par le staff médical du Paris Saint-Germain après des derniers mois perturbés par les blessures, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans) a vu ses débuts avec le club de la capitale, attendus ce mercredi contre Augsbourg (0-0, en cours), être reportés. Avant la rencontre, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a fait le point sur la forme physique de l'Espagnol.

"Pour le moment, Sergio Ramos ne peut pas jouer, on va suivre l'évolution cette semaine. Peu à peu, les autres internationaux vont revenir, c'est important de les retrouver après une longue saison. La récupération est importante. Ils nous manquent, on espère les retrouver rapidement. Demain, on attend Mbappé et Wijnaldum", a indiqué le technicien au micro de beIN Sports.