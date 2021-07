📷 Premier entraînement pour Kossounou au sein de son nouveau club : "Le rouge et le noir te vont bien"

Lundi après-midi, le nouveau venu de 20 ans a pris le chemin des entraînements au Bayer Leverkusen. Le club allemand a partagé quelques photos de sa nouvelle recrue estivale qui affichait un large sourire : "Le rouge et le noir te vont bien Odilon !".

L'Ivoirien a quitté le stade Jan Breydel après 55 matchs, mais il a permis au Club de Bruges d'empocher 30 millions d'euros. Ledéfenseur central a maintenant trois semaines pour s'adapter. Le 14 août, Leverkusen entame la nouvelle saison de Bundesliga par un déplacement à l'Union Berlin.

First training ✅🙌



⚫ and 🔴 looks good on you, Odilon! 😎 pic.twitter.com/LMcAxqR0AU