Un autre attaquant, passé par Milan, cité à Anderlecht

La liste des buteurs ciblés par le RSC Anderlecht n'en finit pas de s'allonger.

D'où viendra le futur attaquant du RSC Anderlecht ? Ce mardi, nous vous révélions que les Mauves considéraient un prêt de Liam Delap (19 ans), jeune attaquant de Manchester City, mais devaient faire face à la concurrence solide de plusieurs clubs anglais. Un autre nom circulait en soirée : celui de Mbaye Niang (26 ans), international sénégalais et propriété du Stade Rennais où il a peu d'avenir. Foot Mercato évoquait ainsi le RSCA parmi les prétendants.

Niang était considéré comme un grand espoir à ses débuts à Caen, au point d'être transféré de manière surprenante à l'AC Milan après une seule saison complète. Il ne s'y imposera jamais, même s'il dispute 79 matchs au total sous les couleurs lombardes. Des prêts mi-figue mi-raisin à Montpellier, au Genoa et à Watford, puis un transfert au Torino le relanceront un peu avant de signer à Rennes, où il réussit deux saisons (2018-2020) à 11 et 10 buts en championnat, ses meilleures lignes de statistiques. Niang perdra ensuite sa place et passe la saison passée en prêt en Arabie Saoudite, à Al Ahli.

Si intérêt il y a ...

Soyons clairs : dans sa recherche éperdue d'un n°9 d'envergure, il est possible que Peter Verbeke ait placé Niang sur sa liste, l'attaquant ayant un CV et une expérience (notamment internationale) intéressants. Le profil du buteur sénégalais, capable d'évoluer sur l'aile et plus technique que sa grande taille le laisse supposer, peut rappeler Lukas Nmecha.

Mais Niang, à 26 ans, n'a malheureusement pas évacué de vieux démons qui freinent sa carrière depuis ses débuts déjà. L'ancien international Espoirs français a régulièrement fait preuve d'une mentalité peu professionnelle, qui pourrait être un frein à un recrutement par le RSC Anderlecht où de nombreux jeunes doivent être encadrés. Si Benito Raman peut être brandi en contre-exemple, l'ancien gantois semble de son côté avoir passé le palier nécessaire à une réussite au plus haut niveau. Mbaye Niang à Anderlecht ? Notre instinct dit que c'est peu plausible.