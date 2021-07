🎥 Les deux assists de Dodi Lukebakio contre Liverpool

Alors que les rumeurs l'envoient du côté de Lille, Dodi Lukebakio est toujours au Hertha Berlin et il a eu l'occasion de croiser la route des Reds de Liverpool, jeudi soir, en Autriche, où les deux équipes sont en stage estival.

Avec réussite pour l'attaquant belge qui a joué un peu plus d'une heure et qui a distillé deux assists. A Suat Serdar sur le 2-0 d'abord, puis à Stefan Jovetic sur le 3-2. Le Hertha s'est finalement imposé d'une courte tête (4-3).

Hertha Berlin’s Suat Serdar with a ridiculous goal from a ridiculous angle against Liverpool. Top bins.pic.twitter.com/iaMVwaQKHp