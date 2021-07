Officiel: le Borussia Dortmund prolonge un milieu de terrain

Comme souvent, le Borussia joue la carte de la stabilité.

Le milieu allemand de 25 ans a rempilé jusqu’en juin 2023 avec le club de la Ruhr, rejoint au cours de l’été 2017 en provenance du Borussia Mönchengladbach pour la somme de 12 millions d’euros. Durant la saison 2020-2021, le joueur d’origine syrienne avait disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts.

"Le Borussia Dortmund est un grand club où il faut de la patience et de l’assurance. Ces dernières années, il y a eu des périodes difficiles pour moi. Mais je n’ai jamais douté que c’était le bon club pour moi. Les critiques m’ont toujours incité à en faire plus, et je me suis toujours senti très, très à l’aise ici à Dortmund. Maintenant, j’ai hâte de passer à l’étape suivante avec le BVB et de tirer le meilleur parti de moi-même", a-t-il réagi sur le site officiel du club.