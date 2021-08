Anderlecht repousse Zwolle et le FC Twente pour Michel Vlap

De retour à Anderlecht après six mois en Allemagne, Michel Vlap n'est plus en odeur de sainteté au Sporting. À moins que...

Michel Vlap est toujours dans le flou. Le Néerlandais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait en 2021/2022. Ces derniers jours, un retour du principal intéressé aux Pays-Bas était évoqué, le PEC Zwolle et le FC Twente faisant vraissemblablement partie des clubs intéressés par le joueur. Mais il pourrait en être autrement.

En effet, d'après les informations de Tijmen van Wissing, journaliste pour RTV Oost Sport, Anderlecht aurait indiqué au PEC Zwolle que le numéro 10 n'était pas autorisé à à partir pour le moment. Toutefois, dans le cas où le joueur de 24 ans ne soit finalement pas retenu, le FC Twente serait le club le plus avancé dans le dossier.

Pour rappel, Michel Vlap sort d'un prêt du côté de l'Arminia Bielefeld. Mais en près de six mois, le natif de Sneek n'a joué que 7 matchs avec l'équipe allemande, pour un but et une passe décisive. Déjà indésirable en janvier dernier, il pourrait également l'être cet été. Pour preuve, Vincent Kompany n'a pas encore fait appel à lui en 2021/2022.