Gold Cup : les USA sacrés en finale face au Mexique !

Cette nuit, les USA affrontaient le Mexique en finale de la Gold Cup. Et Team USA a remporté la compétition pour la 7e fois de son histoire.

C'était un classique de la CONCACAF en finale de la Gold Cup cette nuit : les USA, deuxième équipe la plus titrée de la zone, défiaient le Mexique et ses 11 trophées. Au terme des prolongations, les Américains ont fini par faire la différence via un but de la tête de Miles Robinson à la 117e minute de jeu. Ils remportent là leur 7e Gold Cup, ce qui les laisse encore quelques longueurs derrière El Tri et ses 11 trophées, mais loin devant le Costa Rica (3).

Les USA prennent également là leur revanche sur le Mexique, vainqueur en 2019 en les battant en finale. C'était la sixième finale USA-Mexique de l'histoire de la Gold Cup, et les deux nations trustent le palmarès depuis 2000 et la victoire du Canada.