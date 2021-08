Westerlo mise sur l'expérience en signant un ex-Anversois

Il fut l'un des artisans du retour de l'Antwerp en D1A.

Westerlo veut retrouver l'élite du football belge et il s'en donne les moyens attirant un joueur d'expérience qui connaît bien notre championnat. Les Kempeneers viennent d'officialiser l'arrivée du milieu de terrain Mamoutou N'Diaye.

N'Diaye est sans doute bien connu des supporters de l'Antwerp puisqu'il a participé au retour du Great Old en D1A. Le Malien avait ensuite décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite avec d'effectuer des piges en Roumanie et en Espagne. En plus de l'Antwerp, le joueur de 31 ans également évolué du côté de Mons, Zulte Waregem ou encore Gand.

Le club a également officialisé l'arrivée en prêt du jeune Slovaque Jan Bernat. C'est milieu offensif de 20 ans qui arrive en provenance de Zilina.