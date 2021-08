Roberto De Zerbi revient sur la victoire du Shakhtar et évoque deux joueurs de Genk : "Je ne fais pourtant jamais de compliments"

Le Shakhtar Donetsk est allé s'imposer à Genk (1-2) ce mardi soir lors du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions.

Le coach du Shakhtar, Roberto De Zerbi était satisfait de ses troupes après la victoire acquise à Genk. "Je suis très heureux de ce résultat, mais concernant la qualification pour le prochain tour, cela reste ouverte. Il y a encore 90 minutes à jouer sur notre terrain. C'est un grand honneur pour moi d'entraîner de tels joueurs, car ils jouent comme je le leur demande", a confié le technicien italien à l'issue de la rencontre.

Le T1 des Ukrainiens a expliqué pourquoi il avait aligné Matvienko (defenseur central) au poste d'arrière gauche. "Il y a des adversaires sur le terrain. Je voulais que Vitao, qui est plus grand, joue contre l'attaquant de Genk (Onuachu). Et je voulais que Matvienko, en tant que back droit défie Ito, sans aucun doute un très bon footballeur. Et cela n'a pas fait baisser notre niveau. Tous deux ont fourni une très bonne performance, de grande qualité", a souligné l'ancien coach de Sassuolo qui n'a pas tari d'éloges à propos de Genk.

Le vice-champion de Belgique, une équipe très forte aux yeux du coach transalpin. "Genk a de très bons joueurs comme Ito, Bongonda et quelques autres. Normalement, je ne fais jamais de compliments, donc, quand j'en parle, je suis très honnête. Nous avons encore un match à domicile devant nous. Si nous parvenons à nous qualifier pour le prochain tour, cela voudra dire que nous le méritons", a conclu le T1 du Shakhtar.