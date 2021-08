Officiel : Victor Wernersson quitte Malines

Peu utilisé au KV Malines, le défenseur va tenter de se relancer en Scandinavie.

Victor Wernersson est prêté par le KV Malines au club norvégien Stabaek avec une option d'achat. Le back gauche âgé de 26 ans est arrivé en Belgique l'été dernier en provenance de l'IFK Göteborg, mais n'aura disputé que 8 rencontres de Pro League et et un match en Coupe de Belgique avec les Sang et Or.