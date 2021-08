Peter Bosz veut des renforts et envoie un message à sa direction

Le tout nouveau coach de Lyon veut un apport de qualités dans son groupe.

Une fois n’est pas coutume, l’Olympique Lyonnais se montre particulièrement timide sur ce mercato. A deux jours du premier match de la saison face à Brest samedi (17h) en Ligue 1, l’entraîneur rhodanien Peter Bosz a fait comprendre qu’il aimerait recruter un joueur par ligne.

"Les joueurs recrutés (les défenseurs Damien Da Silva et Henrique Silva, ndlr) étaient déjà là quand je suis arrivé. Heureusement, le mercato se termine fin août. On a encore le temps d'équilibrer l'effectif, on a besoin de bons joueurs dans chaque ligne. On a besoin de qualité, par rapport à notre philosophie de jeu", a plaidé le technicien ce jeudi devant les médias.

Le Néerlandais ne s’est en revanche pas exprimé sur l’échec de l’arrivée du gardien André Onana (Ajax Amsterdam), qui représentait sa grande priorité.