Bruno Genesio met la pression sur Camavinga: "Inconcevable qu'il parte gratuitement"

L'Espoir français arrive en fin de contrat en juin prochain.

Sous contrat jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga (18 ans) n’a toujours pas prolongé au Stade Rennais. Une situation inconfortable pour le club breton qui souhaite absolument éviter son départ libre l’été prochain. D’où le petit coup de pression de l’entraîneur Bruno Genesio.

"Aujourd’hui, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. Je sais que pour le club, c’est inconcevable de se retrouver avec Eduardo Camavinga libre à la fin de la saison. 'Cama' a fait des choses extraordinaires", a reconnu le coach des Rouge et Noir en conférence de presse.

"Il est allé en équipe de France grâce à son talent et son travail, mais aussi grâce à la qualité de la formation qu’il a eue au Stade Rennais, grâce à l’entraîneur de l’époque qui l’a fait jouer en premier, et grâce au club qui lui a fait confiance et lui a donné les moyens de s’épanouir, a rappelé le technicien. Pour moi et encore plus pour le club, il est inconcevable qu’il parte libre au mois de juin prochain."

Dos au mur, le club breton risque de réaliser une mauvaise affaire en cas de transfert de son milieu.