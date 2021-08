Ligue 1: Nice cale, Strasbourg et Bordeaux battus à domicile

C'était ce dimanche le premier multiplex de la saison en Ligue 1.

Après 45 minutes de ce multiplex en Ligue 1, on pouvait se demander si les joueurs avaient bien compris que la saison avait recommencé. En effet, sur les quatre rencontres du jour, il n'y avait encore eu aucun but. Mais après la pause, tout s'est débloqué.

Strasbourg, qui recevait Angers, avec Matz Sels dans les buts, s'est incliné sur le score de 0-2. Les buts ont été inscrits par Traore (57') et Bahoken (81'), l'ancien de la maison.

Bordeaux, qui recevait le promu de Clermont, n'a pas non plus été à la fête car après deux buts annulés par l'arbitre, le nouveau venu en Ligue 1 a finalement trouvé l'ouverture via Mohammed Bayo (82', 0-1). Dans les arrêts de jeu, Dossou tue le suspense de cette rencontre (0-2).

Saint-Etienne, à domicile et devant un nombreux public, a obtenu le nul en revenant au score face à Lorient. Un penalty de Khazri (70') a répondu à l'ouverture du score de Le Goff (52'). Un nul (1-1) sanctionne donc cette rencontre.

Enfin, l'OGC Nice de Christophe Galtier n'a pas su faire mieux que 0-0 à domicile contre le Stade de Reims avec Wout Faes et Thomas Foket sur le terrain pendant 90 minutes.

La Ligue 1 continue ce soir avec Metz-Lille et Montpellier - Marseille.