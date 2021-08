OFFICIEL : Michel Vlap prêté à Twente

Michel Vlap n'était pas intégré au noyau A du RSC Anderlecht en ce début de saison et est donc parti en prêt aux Pays-Bas.

Depuis plusieurs semaines, Anderlecht travaille à un départ de Michel Vlap (24 ans), arrivé en 2019 contre 8 millions d'euros et qui n'a jamais réussi à s'imposer durablement. Le Néerlandais avait été envoyé à l'Arminia Bielefeld la saison passée et malgré de bons débuts, il avait terminé la saison sur le banc et n'a pas été conservé. Cette fois, il fait son retour aux Pays-Bas.

Ce mardi matin, le FW Twente a officialisé le prêt (sans option d'achat) de l'ancien d'Heerenveen, qui y aura un objectif clair : s'imposer comme titulaire et retrouver la forme qui était la sienne en Eredivisie avant de rejoindre Anderlecht (16 buts avec Heerenveen). Le RSC Anderlecht y compte bien également, souhaitant trouver une solution définitive pour son joueur qui est sous contrat jusqu'en 2024.