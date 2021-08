Officiel: Hauge, un petit tour et puis s'en va

Le joueur quitte la Lombardie après une seule saison.

Un an et puis s'en va. Incapable de s'imposer au Milan AC en dépit de qualités évidentes, l'ailier Jens Petter Hauge (21 ans, 24 apparitions et 5 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) quitte déjà les Rossoneri pour l'Eintracht Francfort.

La formation allemande a officialisé ce mardi la signature du Norvégien sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La presse italienne évoque une clause à 12 millions d'euros pour l'ancien du Bodo/Glimt. Soit l'hypothèse d'une légère plus-value pour les Lombards, qui avaient déboursé 9,5 M€ pour le Scandinave en 2020.