Fabregas: "Dur de ne plus voir Leo avec le Barça, mais excité de l'affronter"

Les deux anciens coéquipiers vont une nouvelle fois s'affronter.

Peu après la qualification de l'AS Monaco pour les barrages de la Ligue des Champions suite à sa victoire face au Sparta Prague (3-1, 2-0 à l'aller) mardi, Cesc Fabregas (34 ans) n'a pas échappé aux questions sur le transfert de Lionel Messi (34 ans) au Paris Saint-Germain. Formé à La Masia avec "La Pulga", dont il a été le coéquipier pendant plusieurs saisons à Barcelone (2011-2014), le milieu de terrain monégasque a fait part de sa peine à l'idée de le voir porter un autre maillot que celui du club catalan.

"Oui, j’ai parlé avec lui. D’abord, je suis un peu triste pour lui. Il voulait rester à Barcelone. Je suis de Barcelone et vous savez, c’est difficile maintenant de regarder le Barça sans Leo, a déclaré l’Espagnol, malgré tout heureux de pouvoir désormais l’affronter en L1. C'est un nouveau défi pour lui, qui sera très intéressant. C'est aussi une bonne chose pour la Ligue 1. Bien sûr, j'attends avec excitation de le voir jouer avec Paris. Tout comme je ressens également beaucoup d'excitation à l’idée de pouvoir jouer contre lui et Paris. Encore plus que l'an dernier."

Rendez-vous mi-décembre pour le déplacement de l'ASM au Parc des Princes en Ligue 1.