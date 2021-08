Le Milan AC se renforce en Ligue 1

Le transfert est sur le point d'aboutir.

Le Milan AC est récemment passé à l'offensive pour Yacine Adli (21 ans, 1 match en L1 cette saison), malgré le souhait de Bordeaux de le conserver cette saison. Mais les Girondins ont rapidement changé de position à ce sujet puisqu'un accord aurait été conclu entre les deux clubs pour le transfert du milieu offensif !

L'information provient du site spécialisé Girondinfos, qui cite l'entourage du joueur et annonce un transfert "imminent" de l'élément formé au PSG. "Quelques détails restent à régler", écrivent nos confrères. Sans doute les contours du contrat milanais d'Adli ? Car si les deux clubs disposent d'ores et déjà d'un accord, il ne manque plus que celui entre le milieu offensif et les Rossoneri pour définitivement conclure l'opération. Reste toutefois à savoir à quel prix, sachant que 40% de la plus-value effectuée par Bordeaux reviendra au PSG, qui l'avait vendu pour 5,5 millions d'euros en janvier 2019.

Finalement, la situation économique des Girondins semble donc avoir eu raison de leur envie de conserver Adli...