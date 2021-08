Le retour de la D1B : Waasland-Beveren veut directement retrouver la JPL

Ce vendredi 13 août, la D1B reprend ses droits. Au tour de présenter Waasland-Beveren qui a évité la relégation directe, mais qui n'a finalement pas pu sauver sa peau lors des barrages contre Seraing.

La saison dernière

Avant la saison, Waasland-Beveren était une fois de plus considéré comme le candidat numéro un à la relégation. Le début de saison a été très difficile, mais un beau treize sur quinze en décembre a donné du courage aux Lions. Après le nouvel an, les choses se sont fortement dégradées pour les Waeslandiens. Lors de la dernière journée, alors qu'on aurait pu croire que les dés étaient jetés, Waasland-Beveren a réussi à éviter la relégation directe après une victoire héroïque sur le terrain d'OHL. Lors des barages, Seraing a été clairement plus fort que les pensionnaires du Freethiel sur deux matchs, ce qui a entraîné la relégation en D1B.

Dries Wuytens : "Il serait absurde de dire que nous voulons une saison tranquille"

Nous avons interviewé Dries Wuytens (30). L'expérimenté défenseur central de Waasland-Beveren entame sa deuxième saison au Freethiel avec des ambitions.

Comment s'est déroulé la préparation ? "On peut parler d'une bonne préparation. Au début, c'était un peu une recherche, car nous devions nous habituer aux nouveaux joueurs et à la nouvelle façon de jouer au football. Nous jouons de mieux en mieux ensemble. Si nous sommes prêts ? Je pense que le mercato n'est pas encore terminé, j'attends encore quelques recrues. Mais à part cela, nous avons eu une solide préparation de huit semaines. Si tu n'es pas prêt alors, quand le seras-tu ?", a lâché le joueur waeslandien avat d'évoquer son nouveau coach.

"Marc Schneider est un coach très spontané, qui attache une grande importance à l'accessibilité et à l'ouverture. Mais soyez assurés qu'il peut aussi être strict lorsque cela est nécessaire. La façon de jouer au football a changé depuis cette saison. L'entraîneur opte souvent pour un football offensif avec beaucoup de possession de balle. Oui, cela demande quelques ajustements, mais cela fait partie du métier de footballeur professionnel. "

Waasland a des ambitions. "Je pense que trois ou quatre clubs veulent monter. Le Lierse Kempenzonen a soudainement recruté vingt joueurs, Mouscron commencera également la saison avec l'envie de retrouver l'élite. J'attends aussi quelque chose de Lommel et Westerlo. Et nous ? Bien sûr que nous voulons être promus. Champion ou via les barrages, je m'en fiche. Il serait absurde de dire que nous voulons jouer une saison tranquille en D1B. En outre, j'ai joué deux saisons en première division néerlandaise jusqu'à présent et les deux fois avec Willem II et le Sparta, nous avons été promus immédiatement. J'espère qu'après cette saison, je vivrai une troisième montée", a conclu Wuytens.

Transferts

Arrivées : Jacob Buus Jacobsen (AC Horsens), Chris Kablan (FC Thoune), Joan Simun Edmundsson (Arminia Bielefeld), Daniel Maderner (SCR Altach), Michael Davis (KV Malines), Jacob Montes (Crystal Palace, prêt), Kevin Hoggas (Cercle de Bruges), Adama Traoré (Abidjan City).

Départs: Andreas Wiegel (?), Serge Leuko (?), Djihad Bizimana (KMSK Deinze), Louis Verstraete (fin de prêt), Daan Heymans (Venise), Danel Sinani (fin deprêt), Jeremy Cijntje (fin de prêt), Michael Frey (fin de prêt), Din Sula (Virton), Miguel Vieira (fin de prêt), Lucas Pirard (Union), Aboubakary Koita (STVV), Amine Khammas (Apollon Limassol), Alexis Gamboa (?), Felix Bastians (?).