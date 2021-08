Nasser Al-Khelaïfi l'assure: "Nous respectons les règles du Fair-play financier"

L'arrivée de Lionel Messi au PSG fait couler beaucoup d'encre.

Avec l’arrivée de Lionel Messi (34 ans) pour deux ans (plus une autre année en option, ndlr) et 40 M€ par an, le Paris Saint-Germain a apposé la cerise sur le gâteau de son mercato XXL. Mais le président parisien Nasser Al-Khelaïfi - par ailleurs auteur d’une petite boutade sur le salaire de sa nouvelle recrue - l’assure : le club de la capitale respecte le fair-play financier.

"Nous connaissons les règles du fair-play financier et nous les respectons toujours. Si on signe Leo Messi, c'est parce qu'on le peut, sinon on ne l'aurait pas fait. Ce qu'apporte Leo est énorme. Il faut aussi que les médias se concentrent là-dessus. C'est un excellent actif pour le club, qui grandit dans tous les aspects. L'impact qu’il a est incroyable, a estimé Nasser, avant de faire sourire l’assistance. Par contre, j’espère que Leo ne demandera pas une augmentation ! Mais plus sérieusement, évidemment qu'on respecte les règles."