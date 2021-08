Emmanuel Petit ne reconnait plus Arsenal

L'ancien milieu de terrain des Gunners est désabusé.

A l’issue de la défaite face au promu Brentford (0-2) vendredi à l’occasion de la 1ère journée de Premier League, Emmanuel Petit a dressé un triste constat sur l’évolution d'Arsenal.

"Je me désintéresse progressivement d'Arsenal, on va de désillusion en désillusion. Ils ne me procurent plus aucune émotion et je ne vois pas la trajectoire que prend le club depuis des années, a pesté le champion du monde 1998. Cela a commencé sous l'ère d'Arsène Wenger et il y a eu une continuité après. La politique d'Arsenal, je n'y vois pas grand-chose... Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de profils. Les carences sont bien identifiées depuis des années, notamment sur le plan défensif, et là ça a été un fiasco", a lâché le consultant de RMC Sport.

Alors que les Gunners ont des cibles ambitieuses sur ce mercato, comme Lautaro Martinez (Inter), Petit se montre perplexe. "Qui veut venir à Arsenal aujourd'hui ? Le seul argument que l'on propose, c'est l'argent - car il n'y a pas de coupe d'Europe - et encore, ils sont loin des équipes qui sont devant depuis des années. À l'époque d'Arsène Wenger, ce qui était plébiscité, c'était le caractère sportif, le jeu", a conclu le Français.