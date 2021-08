Ramiro Vaca quitte la Bolivie, direction le Beerschot

Le milieu offensif bolivien sera le prochain renfort du club anversois.

Le Club The Strongest a officialisé le départ de Ramiro Vaca. Âgé de 22 ans, le milieu offensif quitte le club de la capitale bolivienne, dans lequel il était arrivé en 2018 et avec lequel il a disputé 41 rencontres et inscrit six buts.

Et il se dirige vers la Belgique, puisque c'est au Beerschot qu'il est attendu. International bolivien, Ramiro Vaca vient de disputer la Copa America avec son équipe nationale: il était titulaire lors de trois des quatre matchs de la Bolivie au Brésil.