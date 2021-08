Cinq choses à savoir sur Vitesse Arnhem, qui veut priver Anderlecht de poules européennes

Vitesse Arnhem défie le RSC Anderlecht ce jeudi en barrages de la Conference League. Une équipe liée de plusieurs façons au football belge, et même aux Mauves.

Le "FC Hollywood du Rhin"

Vitesse Arnhem est un club particulier : durant la longue histoire du club, qui fait partie des plus vieux des Pays-Bas, il a frôlé la faillite à plusieurs reprises, d'abord en 1984, puis en 2003 quand le propriétaire de l'époque est accusé de fraude - ce propriétaire-même qui avait sauvé Vitesse de la banqueroute vingt ans plus tôt. Ces errances et le flou récent entourant l'influence de Chelsea au sein du club ont valu à Vitesse Arnhem le surnom ironique de FC Hollywood du Rhin (le fleuve qui traverse la ville). Fred Rutten, connu également des supporters d'Anderlecht, l'avait notamment utilisé en 2013, quand il quitte le club après avoir souligné que tout n'était pas mis en oeuvre pour atteindre les sommets ...

Oui, le nom "Vitesse" vient de la langue française

Cela paraît évident, mais le nom du club est tellement entré dans le vocable inconscient des amateurs de football qu'on ne se pose même plus la question : oui, Vitesse Arnhem a été nommé d'après le terme français. Pourquoi ? Parce que le français, ça fait chic. Le nom Arnhemsche cricket- en voetbalvereeniging Vitesse date de 1887, avant que le club se spécialise dans le football. Les fondateurs (des joueurs de cricket) optent pour ce mot par volonté élitiste - un terme néerlandais ou anglais ne sonne pas assez "bourgeois" à leurs oreilles, et Vitesse est donc né.

Un recordman bien connu

C'est probablement une colle, et c'est le but : qui est le joueur le plus cher de l'histoire de Vitesse ? Si vous étiez tenté de répondre Wilfried Bony, vous ne seriez pas loin de la vérité - le serial buteur ivoirien était arrivé en 2010 contre 4 millions d'euros, ce qui en fait le troisième transfert entrant le plus cher du club. Mais l'arrivée record date de 2000, et il s'agit ... d'un Belge : nul autre que Bob Peeters. L'actuel coach de TOP Oss (D2 néerlandaise) restait à l'époque sur une folle saison à Roda, où il a gagné la Coupe, et rejoindra Vitesse contre 6,3 millions d'euros. On vous voit hausser les sourcils ...

© photonews

Une icône bien connue également

Vitesse Arnhem a connu de nombreux joueurs emblématiques, et l'un d'eux détient un beau record : celui de meilleur buteur du club lors de 5 saisons différentes, dont 4 consécutives, ce qui le place devant une légende comme Roy Makaay. Ce buteur, c'est ... John Van Den Brom, pourtant milieu de terrain à l'époque mais auteur de saisons à 17, 14, 8, 10 et 15 buts pour accrocher ce beau record officieux à son palmarès. Van den Brom, véritable légende du club, reviendra en tant qu'entraîneur en 2011, avant de rejoindre Anderlecht et de devenir une figure bien connue de notre Pro League.

Plusieurs Mauves y sont passés

Dans le noyau actuel, un joueur a un passé à Vitesse Arnhem : Mohammed Dauda, qui y a été prêté en 2019 avec un certain succès (16 matchs, 3 buts). La saison passée, un transfuge de Chelsea était passé par la filiale Arnhem : Matt Miazga, qui y était un vrai pilier lors de ses deux saisons passées en Eredivisie (2016-2018). Récemment, un certain ... Arnold Kruiswijk, peu en vue au RSCA de 2008 à 2010 a porté les couleurs de Vitesse (2014-2019). Tout comme un international néerlandais au CV enviable, mais qui n'a pas marqué les esprits à Anderlecht : Alexander Büttner, formé à Vitesse Arnhem, et qui décrochera son transfert à Manchester United en 2012 ... quatre ans avant de rejoindre Anderlecht.