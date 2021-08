Heureusement pour Anderlecht, les buts à l'extérieur ne comptent plus double : "Ca a permis ce spectacle"

Encaisser trois buts à domicile, cela aurait été une petite catastrophe la saison passée encore. Cette fois, même, si ce n'est pas l'idéal, la pilule est moins amère pour Anderlecht.

Vincent Kompany était déjà un amateur de cette réforme du but à l'extérieur avant qu'elle soit à l'avantage des Mauves ce jeudi. "Je trouve que c'est une bonne chose", affirme-t-il quand on lui demande son opinion en faisant, si possible, abstraction du fait qu'Anderlecht en profite cette fois. "C'est, je crois, ce qui a permis un tel spectacle ce soir. Les équipes à domicile ne vont plus mettre le frein à main en ayant en tête qu'un but encaissé peut être fatal".

Le RSCA peut en effet cette fois espérer bien plus à l'extérieur, et Vitesse ne pourra pas se contenter au retour de fermer les vannes pour viser le 0-0 ou le 1-1. "Une différence d'un but ou deux fait toujours une grosse différence, mais il n'y a plus ce multiplicatif qui peut rapidement devenir difficile à gérer", estime Kompany. "Je suis plutôt pour et je crois que c'est ce qui a permis de voir du football positif aujourd'hui".