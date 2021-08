Oguchi Onyewu de retour en Belgique, en tant que ... secrétaire général de Virton !

C'est probablement l'information la plus surprenante de ces dernières semaines, même en prenant en compte le contexte particulier de l'Excelsior Virton : Oguchi Onyewu débarque en Gaume.

Bien sûr, pas question d'un renfort sportif pour l'Excelsior, Oguchi Onyewu étant, à 39 ans, retraité depuis 2017 et une dernière pige à Philadelphia Union. C'est bien en tant que secrétaire général du club gaumais que débarque le grand américain, qui a porté les couleurs de La Louvière en 2003-2004 et du Standard jusqu'en 2009, participant au doublé liégeois en 2008 et 2009 et y devenant une véritable icône.

"Après avoir raccroché les crampons, Oguchi ONYEWU s'est préparé pour relever au mieux un nouveau défi : devenir un dirigeant de club de football. Après des études en administration des affaires internationales, il a été directeur d'académies de football aux Etats-Unis ainsi que directeur sportif de Orlando City B. Depuis 2020, Oguchi siège au Conseil d'Administration de la Fédération américaine de football. Comme il l'a largement démontré sur les terrains, Guchi aime les défis.C'est ce qui l'amène aujourd'hui à unir sa destinée professionnelle à celle du Royal Excelsior Virton", lit-on dans le communiqué de l'Excelsior ce vendredi.

"Oguchi ONYEWU chapeautera l'administration du club ainsi que son comité de direction et, à ce titre, sera l'interlocuteur du Conseil d'Administration. Il sera également en charge de la communication et des relations institutionnelles, notamment avec l'URBSFA et la Pro League".