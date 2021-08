Alexander Blessin : "Perdre sur un tel goal..."

Le KVO s'est incliné à Sclessin face au Standard de Liège (1-0) ce vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Selim Amallah lors du dernier quart d'heure de jeu permettant ainsi au Standard de Liège de s'imposer à Sclessin pour la première fois cette saison. "Ce fut un gros combat devant des supporters en feu. Une magnifique atmosphère et je suis content du retour des supporters. Nous avions pourtant une meilleure stabilité au sein de notre équipe et en défense. Mais la dernière passe manquait et les ballons perdus étaient présents de notre côté. Ce sont des détails qui font la différence", a souligné Alexander Blessin à l'issue de la rencontre avant d'évoquer le but liégeois.

"Il y a un pied dans l'air donc on ne sait pas tracer la ligne"

"C'était top de prendre un point ici à Liège. Mais il y a eu cette décision de l'arbitre et nous devons malheureusement accepté cela. Nous rentrons à Ostende avec zéro point. Très frustrant quand on voit la phase de jeu. Perdre sur un tel goal... La décision est compliquée à comprendre. Il y a un pied dans l'air donc on ne sait pas tracer la ligne. Et c'est le juge de ligne qui a dû prendre cette décision. Mais arrêtons de chercher des excuses et continuons de travailler", a conclu le technicien allemand.

Mécontent, le CEO du KVO s'est exprimé sur Twitter à l'issue de la rencontre.