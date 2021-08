Cette cuvée 2021-2022 d'Arsenal est....négativement historique

Les Gunners sont à nouveau la risée de l'Europe, et ce n'est pas terminé.

Première historique pour les Gunners. Après sa défaite lors de la 1ère journée sur la pelouse de Brentford (0-2), Arsenal a enchaîné avec un nouveau revers face à Chelsea (0-2) ce dimanche en Premier League. De quoi confirmer le début de saison très compliqué des hommes de Mikel Arteta, qui ne trouveront pas de réconfort dans les statistiques.

Ni dans celles du match, largement dominé par les Blues, ni dans celles plus lointaines... En effet, selon Opta, Arsenal n'avait tout simplement jamais débuté un exercice avec deux défaites et - surtout - aucun but inscrit ! Que ce soit en Premier League, mais également en D2, D3 et D4 anglaises.

Mauvaise nouvelle : samedi prochain, les Gunners auront rendez-vous sur la pelouse de... Manchester City, champion en titre, qui vient d'infliger une correction à Norwich (5-0).