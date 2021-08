Tuchel aux anges : "C'était un début parfait pour Lukaku"

Recruté pour 115 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan, Big Rom a fêté son retour à Chelsea en ouvrant le score après seulement 15 minutes pour son premier match, à l'occasion du derby contre Arsenal (2-0) dimanche en Premier League.

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a beaucoup aimé l’adaptation express de Romelu Lukaku (28 ans, 1 match et 1 but cette saison en Premier League)

"C'était un début parfait pour Lukaku. C'est toujours mieux quand un joueur marque d'entrée. En plus, c'est un but important qui nous permet de mener 1-0 à l'extérieur. Il a aussi été très complice avec Mason Mount et Kai Havertz. Il nous apporte un plus car il joue très direct vers l'avant. Il a été dangereux durant tout le match, sur les contres notamment. Il a montré tout de suite de belles choses, c'est positif", a confié l’ancien coach du PSG et de Dortmund devant les médias. "Il y a encore des détails à améliorer mais ce n'est que le début de la saison. Sans un grand Bernd Leno, il aurait marqué un autre but. C'est un bon début pour lui, il est bien intégré, il faut continuer."