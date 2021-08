Daouda Peeters content d'avoir rejoint le Standard : "Ce n'était pas compliqué de dire oui"

Le milieu de terrain a été prêté au Standard de Liège par la Juventus avec option d'achat cet été. Le Diablotin fait donc son grand retour en Belgique trois ans après avoir rallié l'Italie.

Pourtant suivi par plusieurs formations européennes, Daouda Peeters a choisi de rejoindre le Standard de Liège lors de ce mercato estival. "Nous étions en contact depuis quelques semaines, mais je connaissais déjà bien le club. Après avoir discuté avec le directeur sportif, j'ai été directement séduit par le projet. Je rejoins une belle équipe et un grand club belge qui est ambitieux. Ce n'était pas compliqué de dire oui, je suis content d'être ici", a confié le médian en conférence de presse.

Le Diablotin n'arrive pas en terrain inconnu. "Je connais des joueurs du Standard, j'ai discuté avec Arnaud Bodart. J'ai aussi parlé avec Hamza (Rafia) qui avait posé ses valises à Liège une semaine avant moi. Il m'a dit de le rejoindre. Lui et moi avons une bonne connexion sur le terrain et j'espère que nous pourrons le démontrer ici en Belgique", a souligné le milieu défensif.

Après un an à la Sampdoria et deux années à la Juventus, le joueur âgé de 22 ans rentre au pays sans avoir percé chez les Bianconeri. "Je m'entraînais tous les jours avec l'équipe première à Turin et j'ai acquis beaucoup d'expérience. J'ai grandi aussi tactiquement mais je suis parti parce que j'en avais besoin et c'était le bon moment. Je ne pense qu'au Standard de Liège et je donnerai le maximum ici en bord de Meuse", a expliqué l'ancien joueur du Club de Bruges avant de revenir sur son entrée au jeu contre Ostende vendredi. "Pour Hamza et moi qui n’avions pas connu d’ambiance dans les stades, c'était quelque chose de nouveau. C’était vraiment incroyable", a conclu Peeters.