Diables Rouges : la jeunesse s'installe doucement mais sûrement !

Notre sélection est à un tournant de la suite de son aventure. Petit à petit, une bonne partie de la génération dorée passe le flambeau à une jeunesse promise à un bel avenir. A un peu plus d'un an du coup d'envoi du Mondial 2022, Roberto Martinez semble vouloir préparer ses jeunes pousses.

La passation de pouvoir tant attendue semble doucement se réaliser chez nos Diables Rouges. Après avoir fait rêver de nombreux Belges ces dernières années, la fameuse génération dorée est doucement à la fin de son cycle et de nombreux jeunes frappent à la porte de la sélection.

Ce jeudi, Roberto Martinez a dévoilé une sélection de 31 joueurs dans laquelle figurent ceux qui devraient incarner le renouveau chez les Diables. En effet, en reprenant Zinho Vanheusden, Hannes Delcroix, Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers, Charles de Ketelaere, Yari Verschaeren et, dans une moindre mesure, Dodi Lukébakio, notre sélectionneur montre qu'il compte bien intégrer une jeune génération qui a faim.

© photonews

Même s'il a pu profiter des blessures et des absences de Vermaelen, Mignolet, Mertens, Chadli et De Bruyne, Martinez semble clairement vouloir préparer le futur et, pourquoi pas, permettre à certains de s'installer dans le onze de base à un peu plus d'un an du début du Mondial.

La défense, le gros chantier de Martinez

Avec ces sept jeunes talents (sans compter Jérémy Doku, blessé et non-repris), notre sélectionneur a de quoi faire pour préparer la suite sur le long terme. Cependant, un poste devra sans doute avoir besoin de sang neuf plus tôt que prévu : celui la défense. On le sait, le trio Alderweireld-Vermaelen-Vertonghen est en fin de cycle, ce qui peut profiter à Vanheusden et Delcroix qui auront probablement une carte à jouer afin d'intégrer le trio défensif.

Sur le plan offensif, les absences de De Bruyne, Chadli et Mertens ont été numériquement comblées par l'intégration de De Ketelaere, Lukébakio et Verschaeren qui pourraient bénéficier de minutes lors des rencontres contre l'Estonie, la République Tchèque et la Biélorussie.

© photonews

Sur la ligne médiane, Sambi Lokonga devra jouer des coudes pour se montrer aux côtés de joueurs comme Witsel, Tielemans, Dendoncker et Praet. Mais le bon début de saison de l'ex-Anderlechtois du côté d'Arsenal pourrait lui permettre de doubler Praet et Dendoncker qui n'ont pas encore bénéficié d'énormément de temps de jeu depuis la reprise en Premier League. Le constat est similaire pour Saelemaekers qui a débuté la saison dans la peau d'un titulaire à l'AC Milan, contrairement à ses concurrents Meunier est Castagne qui n'ont pas encore joué une minute.

Nos jeunes talents auront assurément la possibilité de se montrer lors des trois prochaines rencontres de nos Diables, avant peut-être d'intégrer sur la durée le noyau de Roberto Martinez. Une chose est sûre, notre sélection a encore de beaux jours devant elle.