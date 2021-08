(Exclusif) Thomas Henry : "Je serai à jamais reconnaissant envers la Belgique"

Le buteur français vient de rejoindre Venise en provenance d'OHL pour un montant de 6 millions d'euros. Après la France et la Belgique, le deuxième meilleur artificier de la saison 2020-2021 (21 buts) va découvrir un nouveau championnat.

Après avoir empilé les buts et les assists en D1B pour permettre à OHL de retrouver la Pro League, Thomas Henry a planté a poursuivi sur sa lancée en D1A puisqu'il a planté 21 roses permettant ainsi au promu louvaniste de se maintenir au sein de l'élite. Arrivé en janvier 2019, le Français quitte Louvain lors de ce mercato estival pour poser ses valises en Italie.

"Si j'ai signé à Venise et c'est parce que le club a tout fait pour que je vienne. Ils ont déboursé le montant réclamé par OHL (6 millions d'euros, ndlr) et m'ont d'emblée fait confiance. Ils me voulaient vraiment. Le président et le coach m'ont appelé pour parler du projet du club. Ils ont investi beaucoup d'argent et de temps, et cela veut dire beaucoup pour moi. D'ailleurs le président est venu me chercher en voiture pour me faire visiter la ville, c'était super sympa", nous confie le Français avant d'évoquer les autres raisons qui l'ont motivé à rejoindre la Serie A.

"Je vais être confronté aux meilleures défenses du monde"

"Je voulais franchir une étape, c'est chose faite. Je vais évoluer dans l'un des meilleurs championnats et je vais être confronté aux meilleures défenses du monde. Et je pense d'ailleurs à la charnière centrale de la Juventus composée de Chiellini et Bonucci : le top absolu. C'est parfait pour poursuivre mon apprentissage car j'ai encore une marge de progression. Je veux toujours aller plus haut. Les entraînements sont plus poussés, rigoureux et tactiques qu'en Belgique", nous explique le joueur âgé de 26 ans.

© photonews

Voulant franchir un échelon cet été, le natif de d'Argenteuil n'a pas été atteint de transférite aiguë et a continué de prester comme peuvent l'attester ses trois buts en quatre rencontres de JPL. "Je n'étais pas perturbé par le marché des transferts. J'étais concentré sur mon travail et c'est un devoir d'être toujours à 100% pour son club, ses coéquipiers, son staff et les supporters. Quand j'ai annoncé mon départ à l'équipe, j'étais fort ému. Énormément d'émotions. Je quitte une famille", précise l'ancien du FC Nantes et de Chambly.

"Je suis arrivé à Tubize incognito et puis il y a eu mon éclosion"

Le deuxième meilleur artificier de D1A lors du dernier exercice dresse le bilan de son passage outre-Quiévrain. "Il est très positif. Je serai à jamais reconnaissant envers la Belgique. Je suis arrivé à Tubize incognito et puis il y a eu mon éclosion. C'est Christian Bracconi qui m'a repostionné sur le front de l'attaque et j'ai commencé à empiler les buts. Puis, c'est allé crescendo et je remercie tous mes coachs et coéquipiers. Puis quand je suis devenu meilleur buteur de D1B (lors de la saison 2019-2020), beaucoup d'observateurs pensaient que je ne confirmerai pas au sein de l'élite. J'ai prouvé que j'en étais capable", a conclu Thomas Henry qui aura marqué 45 buts pour le compte des Brabançons.