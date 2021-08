Kevin Volland : "C'est très dur"

L'AS Monaco s'est fait éliminer en prolongation par le Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2 a.p.) ce mercredi à l'occasion des barrages retour de la Ligue des Champions.

L'AS Monaco a vendangé beaucoup d'occasions face au Shakhtar Donetsk ce mercredi soir et devra se contenter de l'Europa League cette saison. Les Monégasques risquent d'avoir du mal à digérer cette élimination, à l'image de leur attaquant Kevin Volland (29 ans, 4 matchs et 1 but en LdC cette saison).

"On avait beaucoup de passion jusqu'au bout, on a eu trop d'occasions. On n'a pas réussi à marquer, moi non plus, ce n'est pas rentré, donc oui c'est très dur après ce match", a confié l'Allemand au micro de Canal+. "On n'a pas eu de chance, mais on a eu tellement d'occasions, on doit marquer, en première mi-temps, à la fin, moi aussi je dois marquer. C'est très dur mais c'est comme ça. (…) C'était une grosse performance, surtout en première mi-temps, on a pressé tellement haut. On a tout donné, ça a été un grand combat pendant 120 minutes, beaucoup de sprints, d'opportunités et d'occasions, il faut qu'on continue comme ça."