Alexander Blessin fâché: "Ils doivent apprendre à se battre"

Le coach du KVO n'a pas mâché ses mots en conférence de presse d'après-match.

Alexander Blessin était très déçu après la prestation du KVO contre Zulte Waregem et il ne s'en est pas caché. "Je ne suis pas content. Nous n'avons pas joué à notre niveau. On a perdu la balle trop facilement et notre positionnement n'était pas bon, c'est comme ça qu'on a pris un but après cinq minutes", peste le coach du KVO.

Mais Alexander Blessin pointe aussi le manque de combativité de son équipe. "On n'avait pas faim dans le rectangle, il nous a manqué cet instinct tueur. Je n'ai pas eu l'impression que les joueurs voulaient revenir dans le match. Le fighting spirit n'était pas suffisant. Nous devons avoir la rage et l'envie de mettre la balle au fond. C'est la base. Les joueurs doivent apprendre à se battre."