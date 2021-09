Cristiano Ronaldo se livre: "Sir Alex Fergusson, un père pour moi"

Le Portugais confie le rôle de l'Ecossais dans son retour à Manchester United.

Après la première réaction, la première interview. De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo (36 ans) a accordé un entretien au site officiel du club, et l'attaquant portugais est bien évidemment revenu sur le rôle de Sir Alex Ferguson dans son transfert en provenance de la Juventus.

"Comme tout le monde le sait, depuis que j'ai signé ici à mes 18 ans, Sir Alex Ferguson a toujours été la clé. Je me rappelle quand nous avons joué contre Manchester United lorsque j'étais encore au Sporting Portugal… Pour moi, Sir Alex est comme un père dans le football. Il m'a beaucoup aidé, il m'a appris beaucoup de choses, et il a bien sûr joué un grand rôle en raison de notre relation commune, nous restons en contact tout le temps, et c'est une personne incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup et il a été la principale clé pour que je sois dans la position où je suis, c’est-à-dire un joueur de United", a déclaré le quintuple Ballon d'Or.

Selon le Manchester Evening News, CR7 a effectivement reçu un appel de son ancien entraîneur alors qu'il semblait bien parti pour signer à Manchester City. Et ce coup de téléphone, sans oublier ceux de ses anciens coéquipiers mancuniens, a donc fait la différence.