Pour Mbappé, c'est l'Emir du Qatar qui a tranché: le trio magique avant l'argent

Le vrai-faux transfert de Mbappé au Real Madrid a fait couler beaucoup d'encre.

Kylian Mbappé (22 ans, 4 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n’aura donc pas rejoint le Real Madrid cet été malgré une ultime offre d'environ 200 M€, elle aussi refusée par le Paris Saint-Germain. Le champion du monde entre ainsi dans sa dernière année de contrat et, s’il ne prolonge pas, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022. La décision de le faire rester en Ligue 1 pourrait donc être couteuse, mais celle-ci a été prise en haut lieu.

Comme l’explique L’Equipe dans son édition de mercredi, le Real Madrid négociait avec le directeur sportif Leonardo à Paris, mais également avec l’entourage de l’émir du Qatar à Doha. Et pour nos confrères, c’est "dans le palais royal que s’est joué le sort de Mbappé" : certains étaient pour son départ et encaisser un gros chèque, d’autres contre. Et c’est donc le souverain Tamim Ben Hamad Al-Thani qui a tranché !

Après avoir écouté les deux camps, celui en faveur du départ et celui contre, l’émir du Qatar a décidé de garder Mbappé à Paris. Pour lui, il était "hors de question de se priver de l’opportunité de vivre une saison avec le trio magique", écrivent nos confrères. Et cela malgré la situation contractuelle du champion du monde, et malgré son envie de signer à Madrid.