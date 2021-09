Saul lève le voile sur son départ vers Chelsea

Le désormais nouveau joueur de Chelsea donne les raisons de son départ.

Moins performant ces derniers mois, Saúl Niguez (26 ans, 3 matchs en Liga cette saison) a quitté l'Atletico Madrid pour Chelsea sous la forme d'un prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Le milieu de terrain espagnol a expliqué les raisons de ce départ.

"Je ne sais pas si j'aurais pu supporter une saison comme l'année dernière ou il y a deux ans mais j'avais besoin de me retrouver et la possibilité de Chelsea, champion d'Europe, s'est présentée. C'est la chose la plus compliquée, la décision de partir, parce que je pars seul sans ma femme et ma famille et je connais à peine l'anglais, a souligné l'Ibère dans des propos repris par AS. Avec la perspective de jouer à son poste préférentielle, en tant que milieu relayeur. C'est la raison la plus importante de ma décision. Malgré le fait que je parte, ma relation avec l'entraîneur et le club est magnifique."