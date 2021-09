Un attaquant américain à Montpellier (officiel)

Deux attaquants sont partis et donc deux sont arrivés.

Orphelin d'Andry Delort et Gaëtan Laborde, respectivement partis à Nice et Rennes, Montpellier a profité des derniers instants du mercato estival pour faire ses emplettes. En plus de Valère Germain, le club héraultais a obtenu le prêt avec option d'achat de l'attaquant de Caen, Nicholas Gioacchini (21 ans).

"Dans les dernières secondes du mercato, le MHSC a pu enregistrer l’arrivée de l’Américain dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Toujours en quête de jeunes éléments prometteurs susceptibles d’éclore au plus haut niveau, le MHSC est très heureux d’annoncer ce jour l’arrivée du jeune international américain Nicholas Gioacchini, joueur offensif de 21 ans, capable d’évoluer au poste d’attaquant (polyvalent)", a communiqué le MHSC sur son site officiel.