Qualifications Mondial 2022 : l'Angleterre sans forcer face à Andorre, l'Albanie surprend la Hongrie

Gareth Southgate avait décidé de faire tourner son effectif. De son côté, l'Albanie a émergé en toute fin de rencontre face aux Hongrois.

Les qualifications pour le Mondial 2022 se poursuivent ce dimanche et quelques rencontres étaient programmés sur le coup de 18h. L'Angleterre, avec une équipe remaniée, s'est imposé 4-0 face à Andorre. Jesse Lingard a inscrit un doublé. Saka et Kane furent les deux autres buteurs chez les Three Lions.

Dans le même groupe, l'Albanie a surpris la Hongrie en toute fin de rencontre. Les Albanais se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à un but d'Armando Broja. Dans le groupe J, l'Islande a arraché le match nul 2-2 face à la Macédoine alors qu'elle était menée 0-2 à l'heure de jeu. Alioski et Velkovski avaient donné l'avance aux Macédoniens avant que Ingi Bjarnason et Gudjohnsen n'égalisent côté islandais. Pour terminer, la Blugaré a assuré la victoire 1-0 face à la Lituanie.