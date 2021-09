Marco Van Basten s'en prend à un ancien ajacide: "Ce n'était pas un choix intelligent!"

L'ancien attaquant avait prévenu, il repasse le couvert.

Marco van Basten avait prévenu... mais il n'a pas été entendu par Donny van de Beek (23 ans). Très déçu par le choix du milieu de terrain néerlandais d'avoir choisi Manchester United, où il ne joue quasiment pas, plutôt que le Real Madrid, le triple Ballon d'Or n'a pas hésité à lui taper sur les doigts.

"Ce n'était tout simplement pas un choix intelligent. Si vous dites que vous avez parlé au Real Madrid et que finalement vous allez à Manchester United, vous pariez beaucoup trop. Van de Beek n'est pas si bon que ça. Être numéro 10 à l'Ajax, c'est beaucoup plus facile que de l’être en Espagne ou en Angleterre. Aux Pays-Bas, vous êtes bien accompagné, et on vous donne plusieurs chances, mais ce n'est pas le cas à l'étranger", a taclé l'ex-buteur batave pour Voetbal Zone.