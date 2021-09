Le premier Joueur du Mois de la saison en Premier League est connu

Michail Antonio (31 ans) a été élu Joueur du Mois d'août en Premier League. L'attaquant international jamaïcain de West Ham United a réussi un début de saison brillant avec 4 buts en 3 rencontres de championnat, dont un doublé face à Leicester City qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Hammers en Premier League. West Ham est invaincu cette saison.

Du côté des entraîneurs, c'est Nuno Esperito Santo (Tottenham) qui a été élu entraîneur du mois. Les Spurs sont la seule équipe du championnat à avoir réalisé le 9/9 en août. Le Portugais était nominé aux côtés de Rafael Benitez (Everton), David Moyes (West Ham) et Thomas Tuchel (Chelsea).

