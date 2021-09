Nouveau (gros) sponsor pour le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a officialisé son partenariat avec le site Crypto.com, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des cryptomonnaies. Le sponsoring devrait rapporter entre 25 et 30 millions d'euros annuels au PSG. Crypto.com n'apparaîtra cependant pas sur le maillot parisien cette saison.

