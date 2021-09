Rummenigge calme les rumeurs à propos de Haaland

L'attaquant norvégien a été cité au Bayern, mais pour Rummenigge ce sera très compliqué.

A l’occasion d’un entretien avec le quotidien espagnol AS ce lundi, Karl-Heinz Rummenigge s’est prononcé sur l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Håland (21 ans, 4 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison). L’ex-président du Bayern Munich ne voit pas le Norvégien, courtisé par les plus grands cadors européens, rejoindre son ancien club l’été prochain en cas de départ du BvB.

"Je connais Aki (Hans-Joachim Watzke, directeur général du BVB) et je sais qu'il est un homme de parole. Il a dit qu'il ne le vendrait pas et il l'a fait. Mais il sera très difficile de le garder en Bundesliga au-delà de 2022, date à laquelle, si j'ai bien compris, une clause de rachat (à 75 M€, ndlr) entrera en vigueur", a souligné le dirigeant allemand.

"Il n'arrête pas de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent. Nous allons vivre une véritable vente aux enchères dans laquelle, compte tenu du fait que le montant du transfert est déjà fixé dans le contrat, celui qui lui offrira le salaire le plus élevé le prendra. Je ne pense pas que ce soit abordable pour un club de Bundesliga, pas même pour le Bayern", a terminé Rummenigge.