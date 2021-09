Pays-Bas: Noa Lang présélectionné par Louis Van Gaal

À 22 ans, Noa Lang peut rêver d'une première sélection avec les Oranje. Très en forme avec le Club de Bruges depuis le début de saison, l'ailier néerlandais fait partie de la présélection de 28 joueurs communiquée ce vendredi par la fédération néerlandaise en vue des deux prochains matchs des Oranje en éliminatoires de la Coupe du monde, contre la Lettonie et Gibraltar, début octobre.

S'il n'a encore jamais eu les honneurs d'une sélection en équipe A, Noa Lang a toujours été un incontournable des sélections néerlandaises chez les jeunes: il a multiplié les apparitions avec les U16, les U18, les U19, les U20 et les U21 entre 2014 et 2021.

