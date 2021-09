Transfert surprise, Darko Lemajic déjà décisif : "Mon transfert m'a étonné aussi"

Le conte de fées continue pour Darko Lemajic, transféré à la surprise générale après avoir séduit Gand lors des préliminaires européens.

La Gantoise avait été séduite par Darko Lemajic, buteur serbe de 28 ans qui avait inscrit un but face aux Buffalos avec RFS et avait ainsi décroché un transfert improbable. Titulaire à Tallinn, il a célébré ce retour en terres baltes avec son premier but, pour une victoire 0-1. "J'avais vu ses qualités avant aujourd'hui. Il aurait aussi pu être décisif contre Charleroi (Lemajic est entré au jeu à une vingtaine de minutes de la fin, nda)", sourit Vanhaezebrouck après le match dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Lemajic lui-même reconnaît que son transfert était une surprise : "J'en étais le premier étonné. J'ai été surpris qu'un club comme Gand vienne me chercher à mon âge", se réjouit le Serbe. "Mais je suis très heureux. Après tout, en tant que buteur, vous devez faire la même chose partout".