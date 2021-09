Le FC Metz dans le rouge : "On a un peu oublié d'où on vient"

Le partenaire du RFC Seraing est en galère.

Le FC Metz réalise un début de saison assez cataclysmique. Trois défaites consécutives, pas encore de victoire cette saison : les Lorrains sont 19es de Ligue 1 avec trois petits points. Pas ce qu'espérait la "maison-mère" de Seraing, qui veut absolument éviter la culbute en Ligue 2. "Il faut tirer beaucoup d'enseignements de ce match", regrette Frédéric Antonetti, coach messin, dans L'Equipe.

"Si on ne retrouve pas de solidité, ce sera compliqué. Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude (...) On fait une mauvaise entame de saison et ça va compliquer la suite. Il faut retrouver le goût de l'effort, il faut une prise de conscience (...)", estime-t-il. "Jouer le maintien, ça demande de la force de caractère, ne pas oublier d'où on vient, et je pense qu'on l'a un peu oublié".