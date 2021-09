📷 Les supporters de Charleroi et de Bruges protestent contre l'interdiction des pyros

Ce n'est un secret pour personne: le décret interdisant les pyros dans les stades n'est pas apprécié.

La ministre de l'intérieur, Annelies Verlinden, veut modifier la loi football et souhaite plus de sévérité lorsque du matériel pyrotechnique est utilisé dans les stades mais aussi en dehors. Ce n'est pas du goût des Ultras de Charleroi et du Club de Bruges qui ont manifesté leur mécontentement ce samedi.

Les Brugeois l'ont fait avant la rencontre lors de la montée des équipes, les Carolos pendant la rencontre. Cela a causé un petit arrêt du match de quelques minutes.