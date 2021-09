L'AS Monaco, sans Eliot Matazo, arrache le partage à Nice

Un match à rebondissements pour ouvrir le programme de ce dimanche en Ligue 1. Eliot Matazo est resté sur le banc côté monégasque.

Après les victoires de Lens, de Strasbourg et de Bordeaux, ce sont l'OGC Nice et l'AS Monaco qui prolongeaient le programme du week-end, dans un stade vide, l'OGC Nice étant sanctionné suite aux incidents du duel contre Marseille.

Et c'est Monaco qui avait ouvert le score grâce à Golovin, juste avant le repos. Mais les Niçois ont égalisé au retour des vestiaires, grâce au premier but d'Andy Delort sous ses nouvelles couleurs. Et les Aiglons ont même pris l'avance, à un quart d'heure du terme, via Boudaoui. Mais Ben Yedder a égalisé sur penalty.

Les deux équipes se quittent sur un partage (2-2), Nice pointe à la cinquième position du classement avec 10 unités, l'ASM est 15e avec 5 point.